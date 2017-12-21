برلماني يتقدم بسؤال لرئيس الحكومة و4 وزراء بسبب اختفاء البنسلين

ياسمين فوازتقدم النائب خالد أبو طالب، بسؤال للقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزراء كل من الصحة، الاستثمار، المالية، والصناعة، وذلك فى شأن أزمة نقص البنسلين.وأضاف أبو طالب، فى بيان صحفى له اليوم، أنه طالب خلال السؤال الذى تقدم به من خلال البرلمان بالوقوف على أسباب هذه الأزمة وآليات حلها وما اتخذ

ياسمين فواز

تقدم النائب خالد أبو طالب، بسؤال للقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزراء كل من الصحة، الاستثمار، المالية، والصناعة، وذلك فى شأن أزمة نقص البنسلين.

وأضاف أبو طالب، فى بيان صحفى له اليوم، أنه طالب خلال السؤال الذى تقدم به من خلال البرلمان بالوقوف على أسباب هذه الأزمة وآليات حلها وما اتخذته الحكومة من تدابير فى سبيل تلاقى تكرار حدوثها؛ فضلا عن مدى مصداقية تصريحات مركز المعلومات فى وجود قصور فى هذا العقار بالمخالفة لتصريحات مدير عام الصيادلة بهذا الشأن.

وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار الأزمة لما تشكله من خطورة على صحة المرضى، منتقدا عدم وجود رؤية لدى الوزارة، خاصة أن هذه الأزمة كان لها بوادر منذ فترة زمنية تجاوزت ثلاثة شهور ولم تتخذ الوزارة التدابير اللازمة، مطالبا بالقضاء على السوق السوداء التى أصبحت تسيطر على سوق الدواء المصرية، مطالبا بأن يتلقى إجابة عن سؤاله كتابة.