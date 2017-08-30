برلماني يتقدم باستجواب عن قلادة نجيب محفوظ

ياسمين فواز تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بسؤال للدكتور علي عبد العال، موجهًا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، حول ما جاء ببرنامج الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، وتحديدًا في يوم 24 أغسطس 2017. وقال فؤاد إن الإعلامي

ياسمين فواز

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بسؤال للدكتور علي عبد العال، موجهًا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، حول ما جاء ببرنامج الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، وتحديدًا في يوم 24 أغسطس 2017.





وقال فؤاد إن الإعلامية المذكورة قامت باستضافة ابنة الأديب العالمي نجيب محفوظ، وقامت بسؤالها عن حصول والدها على قلادة النيل كجائزة تقديرية من الدولة، لما قدمه الأديب الراحل من أعمال أدبية لا تخفى على أحد، فأجابت الابنة بأن القلادة التي حصل عليها والدها هي “قلادة مغشوشة ومزيفة”.

وأشار إلى أن هذا الأمر أدى لإثارة حالة من القلاقل والبلبلة في الشارع المصري حول مدى صحة تلك الادعاءات من عدمها، حيث إنه كان من المفترض أن يتم التأكد من صحة تلك الأقاويل من الجهات المعنية بالدولة؛ وذلك حتى نتلافى إلقاء اتهامات بالغش والتزوير دون وجود برهان حاسم وقاطع.

وطالب فؤاد بضرورة استيضاح مدى صحة تلك الادعاءات من عدمها، والإجراءات التي ستتخذها الدولة في حال صحتها أو عدمها تجاه المسئول عنها، على أن يتم الرد على السؤال كتابيًّا.