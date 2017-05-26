برلماني يتساءل عن تحذيرات سفارات لرعاياها بمصر قبل حادث المنيا

ياسمين فواز تقدَّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بخالص التعازي لأهالي شهداء الإرهاب الغادر، والذي راح ضحيته، اليوم، العديد من الإخوة الأقباط رفقاء الوطن. وقال فؤاد إن كلمات العزاء أصبحت لا تمثل كمّ الألم الذي يعتصر…

ياسمين فواز

تقدَّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بخالص التعازي لأهالي شهداء الإرهاب الغادر، والذي راح ضحيته، اليوم، العديد من الإخوة الأقباط رفقاء الوطن.





وقال فؤاد إن كلمات العزاء أصبحت لا تمثل كمّ الألم الذي يعتصر القلوب، وأنه لا بد من تحركات مؤثرة نحو محاصرة الإرهاب.

وصرّح فؤاد بأن الأمن لديه كل ما يحتاجه للتصدي بقوة وحزم للإرهاب، وخاصة في ظل فرض حالة الطوارئ وكذلك الحديث عن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، والذي أوصي الرئيس بتشكيله بعد وقوع حادثي الكنيسة المرقصية وكنيسة مارجرجس.

وتساءل “فؤاد” عن تحذيرات العديد من السفارات لرعاياها في مصر وكذلك بعض الشركات الدولية والتي نوهت باحتمال وجود تفجيرات وأحداث إرهابية، ودور الأجهزة الأمنية في البحث عن مصدر تلك الأنباء للتصدي لها.

وأكد أنه سيتقدم بسؤال لوزير الداخلية حول هذا الشأن، مشددًا على أننا نعاني في الفترة الأخيرة من العديد من التفجيرات والأحداث الإرهابية التي تؤثر على سُمعة مصر وعلى عجلة التنمية والتي تتطلب اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لضبط الشارع، وعودة الإحساس بالأمان للمواطنين والحفاظ على أرواحهم.