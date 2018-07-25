برلماني يتساءل عن أسباب صمت وزير الرياضة على مخالفات هشام حطب

ياسمين فوازتساءل الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ،عن سبب صمت الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وعدم تحويل ملف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية واتحاد الفروسية للتحقيق رغم رد الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أثبت وجود وقائع فساد. أضاف فؤاد في بيان له اليوم الأربعاء، أن هشام حطب

ياسمين فواز

تساءل الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ،عن سبب صمت الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وعدم تحويل ملف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية واتحاد الفروسية للتحقيق رغم رد الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أثبت وجود وقائع فساد.

أضاف فؤاد في بيان له اليوم الأربعاء، أن هشام حطب مكانه الطبيعي أمام النيابة العامه للتحقيق معه في مخالفات تستلزم الاستجلاء، مشيرا إلى أن الصمت على ذلك غير مبرر.

وطالب فؤاد الدكتور أشرف صبحي بسرعة تحويل هشام حطب للنيابة العامة مؤكدا أن المسكوت عنه داخل اللجنة الأولمبية واتحاد الفروسية لن يظل كذلك أبد الدهر.

جدير بالذكر أن عددا من النواب تقدموا بطلبات احاطة في هذا الشأن وتمت مناقشته داخل لجنة الشباب والرياضه في البرلمان بتاريخ 14 مايو الماضي علي رأسهم سليمان وهدان ومحمد الحسيني وعمرو أبو اليزيد ومحمد دسوقي ومحمد فؤاد.