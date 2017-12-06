برلماني: وزير التعليم أهان كل الكفاءات بسوهاج

ياسمين فوازأكد النائب أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب عن دائرة أخميم بسوهاج، أن استقالته من عضوية لجنة التعليم نهائية حتى يتراجع وزير التعليم الدكتور طارق شوقي عن تعيين مدير إدارة لمديرية تعليم سوهاج من خارج المحافظة، مؤكدًا أن الوزير أهان كل الكفاءات التعليمية في سوهاج بتعينه وكيل وزارة من خار



ياسمين فواز

أكد النائب أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب عن دائرة أخميم بسوهاج، أن استقالته من عضوية لجنة التعليم نهائية حتى يتراجع وزير التعليم الدكتور طارق شوقي عن تعيين مدير إدارة لمديرية تعليم سوهاج من خارج المحافظة، مؤكدًا أن الوزير أهان كل الكفاءات التعليمية في سوهاج بتعينه وكيل وزارة من خارج المحافظة.

وأوضح المشنب، أن وزير التعليم ندب الأستاذ عمرو شحاتة من وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إلى سوهاج، مشيرًا إلى أن هناك العديد من علامات الاستفهام على الأستاذ عمرو شحاتة، والتي أدت به إلى النقل إلى قنا قبل أن يأتي إلى سوهاج، مضيفًا أنه جمع توقيعات من كل نواب سوهاج من أجل تراجع الوزير عن هذا القرار.

وأشار إلى أن وزير التعليم يراعي تطوير التعليم ويترك الأمور الإدارية داخل الوزارة إلى الموظفين، وهو ما تسبب في العديد من المشاكل الإدارية داخل وزارة التعليم، مضيفًا أن وكيل وزارة التربية والتعليم السابق محمد حسام كان أيضًا من خارج المحافظة، ولكن لا يمكن السكوت على هذا الأمر في كل مرة.

وشدد نائب “أخميم” على أنه لا يمكن السكوت على تجاوزات الوزير فى حق أبناء محافظة سوهاج، فلا يعقل أنه لا توجد كفاءات لتولى هذا المنصب بحيث تستعين وزارة التعليم مرتين من خارج المحافظة، مضيفًا ” أنه لا يوجد بيني وبين عمرو شحاتة وكيل الوزارة الجديد أي مواقف مسبقة بل موقفي هذا اتخذته ردا على تجاوزات الوزير وتجاهله لأبناء سوهاج وحقهم في التعين للمنصب.”