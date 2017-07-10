برلماني: وزارة البترول تستخف بمسئولى السويس

قال النائب إن وزارة البترول وشركة سوميد تجاهلت أبسط قواعد البروتوكول واللياقة، وأصول العلاقات العامة والاحترام المتبادل بين السلطات، حيث قام وزير البترول طارق الملا، بافتتاح أحد المشروعات الجديدة بشركة سوميد بمنطقة السخنة أمس، ولم يتم دعوة أيا من مسئولي المحافظة، وعلى رأسهم محافظ السويس ونواب الشعب.

وأضاف البيان أن تجاهل دعوة المسئولين، يعد عدم لياقة وعدم احترام للتقاليد، واستخفاف بقيادات المحافظة، رغم أنهم دائماً ما يقدمون كل التـسهيلات من أجل المصلحة العامة، ويرحبون بكل ضيف أو مسئول يزور السويس .



