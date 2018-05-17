برلماني : وثيقة إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان تحل النقاط الخلافية

ياسمين فوازقال مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إن وثيقة إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة تؤكد الالتزامات على الدول الثلاث بالتوافق حول قضية السد وحل كل النقاط الخلافية. وأشار الكمار إلى أن مصر تبذل ما فى وسعها لح

ياسمين فواز





قال مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إن وثيقة إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة تؤكد الالتزامات على الدول الثلاث بالتوافق حول قضية السد وحل كل النقاط الخلافية.

وأشار الكمار إلى أن مصر تبذل ما فى وسعها لحل القضية من خلال التفاوض؛ لأن الرئيس السيسى يدرك أن الحل التعاونى هو الأمثل فى أى قضية تتعلق بالأمن القومى للدول، مشددًا على أن قضية المياه خط أحمر لمصر وأمن قومي، وأن مصر لن تفرط في ذرة ماء.

وأوضح أن ما تم إعلانه من مبادئ الوثيقة يعطى فرصة ومساحة جيدة لاستمرار التفاوض حتى الوصول لحل يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوق مصر المائية.

وأكد أنه يأمل في أن يكون هناك نوع من المرونة من قِبل الدول الثلاث فى التعامل بهذا الملف، والتأكد من أن الالتزام بالملف الفنى للسد والتعاون هو الحل الأمثل للقضية.

وتابع: “مصر تتبع سياسة النفَس الطويل فى التفاوض حتى الوصول للنتيجة التى تحفظ حقوقنا، ولدينا ثقة كاملة فى إدارة الرئيس السيسى لهذا الملف وحفظ حقوق مصر بشكل كامل لأنها قضية أمن قومى”.