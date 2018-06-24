برلماني: هل تفي وزيرة الصحة بوعود تطوير العباسية للصحة النفسية؟

ياسمين فواز:تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بمذكرة إلى وزير الصحة الجديد الدكتورة هالة زايد طالب فيها بحل مشكلات مستشفى العباسية للصحة النفسية والتى سبق وأن تم الإعلان عنها خلال عهد الوزير السابق أحمد عماد الدين، مؤكدا أن هناك أزمات عديدة تخص آلية العمل داخل المستشفى منها الأزمة المتعلقة بالمستحقا

ياسمين فواز:

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بمذكرة إلى وزير الصحة الجديد الدكتورة هالة زايد طالب فيها بحل مشكلات مستشفى العباسية للصحة النفسية والتى سبق وأن تم الإعلان عنها خلال عهد الوزير السابق أحمد عماد الدين، مؤكدا أن هناك أزمات عديدة تخص آلية العمل داخل المستشفى منها الأزمة المتعلقة بالمستحقات والمميزات المالية والتى لا تزال قائمة.

وطالب فؤاد فى بيان له اليوم، الدكتورة هالة زايد بأن تفى بوعود تطوير مستشفى العباسية للصحة النفسية والتى منها أيضا ضرورة تعزيز صندوق الخدمة بالمستشفى بالموارد المالية اللازمة حتى يتم صرف الفروق للمتضررين فى أقرب وقت مقترحا عدة حلول لمواجهة الأزمة منها مثلا إعادة بند ال170% إلى وضعه الأصلى لصرف الحافز هذا إلى جانب إنشاء حساب موحد لجمع التبرعات.

وطالب بضرورة التحضير لحملة إعلانية ودعائية بكافة أنحاء الجمهورية من أجل الإعلان عن فتح الحساب، إضافة إلى خضوع كافة أوجه الإيداع والسحب بذلك الحساب لسلطة الجهات المختصة بالدولة لضمان الإنفاق فى الأوجه المخصصة لها.