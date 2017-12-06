برلماني: نقل السفارة الأمريكية للقدس له انعكاسات خطيرة

ياسمين فوازأكد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية للقدس، يقتل أي فرصة للحوار الجاد بهدف نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط، مما يجعل المنطقة العربية أشبه بكتلة من اللهب، مشيرا إلى أنه سيكون له انعكاسات خط

ياسمين فواز

أكد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية للقدس، يقتل أي فرصة للحوار الجاد بهدف نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط، مما يجعل المنطقة العربية أشبه بكتلة من اللهب، مشيرا إلى أنه سيكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف وطني، في بيان له، أن عزم الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها للقدس مخالف لما جاء فى اتفاقية الأمم المتحدة وإقامته دولتين عاصمتها القدس، مؤكدا أن ذلك سيعطل عملية السلام التي شرع فيها ترامب، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لو حدث قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس سيؤثر على قضية حل الدولتين، والتى اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤجج مشاعر المسلمين والمسيحيين.