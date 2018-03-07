برلماني: نعكف على تحديث النظام الاقتصادي

مها أبوودنقال الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن البرلمان يعكف مع الحكومة على تنفيذ نظامًا اقتصاديًا شاملًا وقويًا، بما في ذلك المنظومة الضريبية.وأضاف عيسى، في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي تنظمه وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بعنوان: "زيادة كفاءة الموارد المحلية وتطبيق نظا

مها أبوودن

قال الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن البرلمان يعكف مع الحكومة على تنفيذ نظامًا اقتصاديًا شاملًا وقويًا، بما في ذلك المنظومة الضريبية.

وأضاف عيسى، في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي تنظمه وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بعنوان: “زيادة كفاءة الموارد المحلية وتطبيق نظام ضريبي فعال وتبادل أفضل للمعلومات”، بحضور عمرو الجارحي وزير المالية، أن هناك دعمًا للحكومة في زيادة التمويل لدعم الحماية الاجتماعية وتحسين معيشة الأفراد، موضحًا أنها تعمل على تعديل قانون الجمارك.

وأوضح عيسى، أن البرلمان يعمل مع الحكومة لدعم الحماية الاجتماعية على مدى الـ6 سنوات المقبلة.