برلماني : نجاح منتدى شباب العالم يعكس الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر

أكد النائب مصطفي بدران، عضو مجلس النواب، أن منتدي شباب العالم بشرم الشيخ، فى نسخته الرابعة يعكس مدى الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر، منوهًا، في تصريحات صحفية له، بأن نجاح المنتدى في نسخته الرابعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالشباب وطرح القضايا المهمة بين مختلف شباب العالم.

وأضاف بدران أن منتدى شباب العالم فرصة كبيرة لتلاقي شباب العالم في مكان واحد ولتبادل الثقافات، كما أن المنتدى ينظم في ظل إجراءات احترازية شديدة ضد وباء كورونا ونجاح الدولة المصرية في مواجهة الوباء.

وذكر بدران أن المنتدي سيسهم بشكل كبير فى الترويج السياحي للمقاصد السياحية الشاطئية والتاريخية التي تتمتع بها مصر، للاستمتاع بالطبيعة الخلّابة والحضارة المصرية العريقة،

فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فى ظل الفرص الاستثمارية الهائلة بالمشروعات الكبرى التي يتم القيام بها.

كما أشاد بدران بدور وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فى تأمين فعاليات منتدى شباب العالم، وقدرة مؤسسات الدولة على تطبيق إجراءات وقائية على أعلى مستوى، لحماية المشاركين فى الفعاليات من فيروس كورونا.