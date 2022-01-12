سيـــاســة

برلماني : نجاح منتدى شباب العالم يعكس الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر

ويروج للسياحة
ياسمين فواز 8:46 م, الأربعاء, 12 يناير 22 8:46 م, الأربعاء, 12 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد النائب مصطفي بدران، عضو مجلس النواب، أن منتدي شباب العالم بشرم الشيخ، فى نسخته الرابعة يعكس مدى الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر، منوهًا، في تصريحات صحفية له، بأن نجاح المنتدى في نسخته الرابعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالشباب وطرح القضايا المهمة بين مختلف شباب العالم.  

اقرأ أيضا  السيسي يشهد نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة

وأضاف بدران أن منتدى شباب العالم فرصة كبيرة لتلاقي شباب العالم في مكان واحد ولتبادل الثقافات، كما أن المنتدى ينظم في ظل إجراءات احترازية شديدة ضد وباء كورونا ونجاح الدولة المصرية في مواجهة الوباء.

وذكر بدران أن المنتدي سيسهم بشكل كبير فى الترويج السياحي للمقاصد السياحية الشاطئية والتاريخية التي تتمتع بها مصر، للاستمتاع بالطبيعة الخلّابة والحضارة المصرية العريقة،

اقرأ أيضا  اقتراح في البرلمان لمنع سير«التريلات» والأتوبيسات على الطرق السريعة بالمحافظات

فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فى ظل الفرص الاستثمارية الهائلة بالمشروعات الكبرى التي يتم القيام بها.

كما أشاد بدران بدور وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فى تأمين فعاليات منتدى شباب العالم، وقدرة مؤسسات الدولة على تطبيق إجراءات وقائية على أعلى مستوى، لحماية المشاركين فى الفعاليات من فيروس كورونا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

السيسي: التغيير بالقوة يؤدي إلى خراب.. ومصر كانت ستصبح دولة أزمات ولاجئين (فيديو)

محمد مجدي 3:50 م, الأربعاء, 12 يناير 22

السيسي يدعو الدول التي تشهد صراعات لمساعدة مواطنيها على تخطي الآثار الصعبة (فيديو)

محمد مجدي 2:45 م, الأربعاء, 12 يناير 22

السيسي: مصر أنفقت 400 مليار دولار للخروج من متاهة الفقر في 7 سنوات

المال - خاص 1:40 م, الأربعاء, 12 يناير 22

السيسي: أحيى الشعب المصري لتحمله صعوبة البرنامج الاقتصادي

منتصر محمود 1:37 م, الأربعاء, 12 يناير 22

السيسي: واجهنا «كورونا» من خلال معطيات خاصة بنا

المال - خاص 1:31 م, الأربعاء, 12 يناير 22

برلمانى : إشادة الأمم المتحدة بـ «حياة كريمة» يؤكد أننا نسير نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة

ياسمين فواز 1:14 م, الأربعاء, 12 يناير 22