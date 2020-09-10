برلماني: نتواصل مع الصين للمشاركة في تصنيع مصل «كورونا»

أكد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، أن بلاده على تواصل مع الجانب الصيني للمشاركة في تصنيع مصل كورونا الجديد فور اعتماده.

وقال أبوالعلا في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا) إن الصين تجري التجارب حاليا على ثلاثة أمصال لمرض فيروس كورونا الجديد.

تصنيع مصل كورونا

ولفت إلى أن مصر على تواصل دائم مع الجهات المسئولة بالصين للدخول معهم في مرحلة التصنيع فور اعتماده.

وأضاف أن الصين نجحت بشكل كبير جدا في السيطرة على مرض فيروس كورونا.

وأكد أن بكين قدمت نموذجا يحتذى في السيطرة على الفيروس من خلال برتوكولات العلاج والعزل والغلق في الوقت المناسب ووعي المواطنين والتزامهم بتوجيهات الحكومة الصينية.

وأشار إلى أن ما حققته الصين من السيطرة على مرض كورونا بشكل لافت، والعمل على تطوير وإنتاج لقاحات لمساعدة المزيد من البلدان، يؤكد ما وصلت إليه الصين من مستوى علمي متقدم، كما يؤكد استشعار الصين للمسئولية الملقاة على عاتقها تجاه الأخرين وخاصة الدول النامية.

تعاون بين الصين والدول العربية

ومن هذه المسئولية التعاون الكبير بين الصين والدول العربية، وتبادل بروتوكولات العلاج، وتبادل الخبرات من خلال اللقاءات والاجتماعات التي جمعت خبراء الصحة من كل من الصين والدول العربية.

وذلك إضافة إلى المساعدات الطبية المتبادلة بين الجانبين، نتيجة تباين توقيت ذروة انتشار الفيروس في الصين والدول العربية.

وأوضح أن أزمة كورونا كشفت عن قوة العلاقات بين الصين والدول العربية وخاصة مصر.

وأعرب عن اعتقاده بأن العلاقات بين الجانبين ستشهد مزيدا من التعاون البناء واستثمار الحالة التي أفرزتها الأزمة والشراكة خاصة في المجال الطبي والصناعات الطبية والدوائية.

وأكد أن الصين وصلت إلى مراحل متقدمة في مجال الصناعات والتكنولوجيا الطبية، يمكنها استغلال الأزمة وتحقيق المزيد من التقدم فيها ويمكن للدول العربية أن تتعاون مع الصين في هذا المجال بقوة.

وقال وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، إن بلاده تعاملت مع مرض فيروس كورونا الجديد باحترافية مطلقة.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية وأعمال الغلق وحظر التجول كانت جيدة جدا وجاءت في التوقيتات المناسبة، كما أن الفتح الجزئي تم أيضا في توقيتات مناسبة، لافتا إلى أن وعي المواطنين في الفترة الأخيرة لم يساعد في الوصول إلى حالة الصفر المتوقعة.

التراخي في التعامل مع الفيروس

وأوضح أن استمرار الفيروس راجع لوعي المواطن، الذي تعامل بمنتهى الجدية مع الفيروس في مراحله الأولى ثم عاد للتراخي بعد الاطمئنان من السيطرة على الفيروس.

وأشاد باللجنة العلمية المسئولة عن التعامل مع الفيروس، مؤكدا أنها على أعلى مستوى وهي على تواصل تام مع بروتوكولات العلاج بدليل نسبة الشفاء المرتفعة جدا والتي تقترب من 80 بالمائة.

وبلغ إجمالي الإصابات بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في مصر حتى (الثلاثاء) الماضي نحو 100 ألف و228، من بينهم 79 ألفا و886 حالة تم شفاؤها وغادرت المستشفى، وخمسة ألاف و560 وفاة.

وقد ارتفعت نسبة الشفاء من الفيروس في مصر لتصل إلى 79.70 بالمائة، فيما بلغت نسبة الوفيات 5.54 بالمائة.

قانون التجارب السريرية

ونوه إلى أن مصر تتعاون مع التجارب السريرية مع أعلى ثلاثة أمصال معتمدة حاليا وصلت للمرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية.

ويتوافق هذا مع قانون التجارب السريرية الذي أصدره البرلمان مؤخرا الذي نص على عدم إجراء التجارب السريرية إلا في المرحلة الثالثة لضمان الأمان والنفع للمريض. البرلمان المصري يمرر قانون التجارب السريرية

ولفت أبو العلا إلى أنه في البحث العلمي فإن مصر تتعاون مع العالم كله، مستطردا “لكن منظمة الصحة العالمية حتى الآن لم تعترف بمصل رسمي للفيروس”.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر منذ عام 2016، جعل مصر من الدول القليلة جدا التي حققت معدلات نمو إيجابية في النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا أنه أمر جيد للغاية.

يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

