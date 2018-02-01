برلماني : منظومة الصحة متدهورة والدليل سفر رئيس الوزراء للعلاج بالخارج

أحمد صبرى

قال جمال كوش، عضو مجلس النواب، إن سقوط أسانسير مستشفى جامعة بنها كارثة، وسنطالب بمعاقبة المخطئ، مؤكدًا أن المشكلة تكمن فى إدارة المستشفى وكيفية التسيير.

كان مصعد مستشفى بنها الجامعى قد سقط وأودى بحياة 7 أشخاص، وتُباشر النيابة التحقيق.

وأكد، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن منظومة الصحة بمصر تعانى تدهورًا كبيرًا، وخير مثال على ذلك سفر رئيس الوزراء للعلاج فى الخارج، كما أن حادثة سقوط الأسانسير هى دليل على تدهور المنظومة أيضًا.