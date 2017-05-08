برلماني : منح الجنسية سيتم بموافقة 3 جهات أمنية

ياسمين فوازقال النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب: إن منح الجنسية المصرية سيكون وفقا لضوابط أمنية ولن تمنح الجنسية لأى شخص دون موافقة 3 سلطات، وهي: الجهات الأمنية الممثلة فى الأمن القومى، وأمن الدولى، وموافقة وزير الداخلية.وأضاف عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم، أن القانون يشترط موافقة الجهات ا

ياسمين فواز

قال النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب: إن منح الجنسية المصرية سيكون وفقا لضوابط أمنية ولن تمنح الجنسية لأى شخص دون موافقة 3 سلطات، وهي: الجهات الأمنية الممثلة فى الأمن القومى، وأمن الدولى، وموافقة وزير الداخلية.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم، أن القانون يشترط موافقة الجهات الأمنية والمنوط بها البحث فى هوية المتقدم للجنسية ولهم حق الرفض والقبول بدون إبداء الأسباب.

وقال السفير محمد المنيسى، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن القانون الحالى فى مصر يشترط موافقة وزير الداخلية والجهات الأمنية للحصول على الجنسية، وهذا القانون ليس فيه جديد سوى أن القانون الجديد يسمح ببيع الجنسية وعلق النائب معتز محمود أن معظم دول العالم تشترط وديعة من أجل الحصول على الجنسية وهذه الدول ليست متخلفة ولم تضح بوطنيتها.