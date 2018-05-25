برلماني: مصر في حاجة لاستعادة روح حرب العاشر من رمضان

ياسمين فوازهنأ سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق صديقي صبحي وزير الدفاع، ورجال وجنود القوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، مؤكدًا أننا في أشد الحاجة لاستعادة روح الإعداد لحرب العاشر من رمضان.وأكد وهدان، في ب

ياسمين فواز

هنأ سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق صديقي صبحي وزير الدفاع، ورجال وجنود القوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، مؤكدًا أننا في أشد الحاجة لاستعادة روح الإعداد لحرب العاشر من رمضان.

وأكد وهدان، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، أن انتصارات العاشر من رمضان هي ذكرى من الأيام الخالدة في تاريخ الشعب المصري والأمة العربية، قام فيها أبطال ورجال القوات المسلحة بملحمة عظيمة أظهروا خلالها كل أنواع التضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن، ومن أجل رفعته واستقلال أراضيه.

وأضاف أن هذه اليوم العظيم قدم فيه أبطالنا من رجال القوات المسلحة، بطولات وتضحيات وكانوا قدوة في البسالة والفداء من أجل استرداد ارضهم، وكانوا درع وسيف هذا الوطن ضد كل من تسول له النفس التآمر والتخطيط ضد هذا مصر.

وشدد على أن مصر في حربها ضد الإرهاب في حاجة لاستعادة روح الإعداد لحرب العاشر من رمضان، وضرب أروع الأمثال في الوحدة والالتفاف حول الجيش ودعمه، والعمل بكل طاقة على رفعة ومكانة هذا الوطن الغالي.