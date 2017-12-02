برلماني: مصر تواجه تحديات ويجب الاصطفاف خلف السيسي

ياسمين فوازأكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة تضامن النواب أن مصر تواجه تحديات صعبة ولكن بعزيمة المصريين ومساندتها للدولة والاصطفاف خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف نعبر إلى بر الأمان لبناء مصرننا الجديدةوأوضح خلال حف

ياسمين فواز

أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة تضامن النواب أن مصر تواجه تحديات صعبة ولكن بعزيمة المصريين ومساندتها للدولة والاصطفاف خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف نعبر إلى بر الأمان لبناء مصرننا الجديدة

وأوضح خلال حفل توزيع معاشات تكافل وكرامة لاكثر من 150 أسرة كمرحلة أولى بمراكز سمنود والمحلة ومركز طنطا ومدينة طنطا أول وثانى أن حادث الاعتداء وتفجير مسجد الروضة بمدينة العريش وهو بيت من بيوت الله عزوجل لمدنيين أمنيين ساجدين بين يدى المولى عزوجل ويتم إطلاق الرصاص عليهم هو مشهد مؤلم ولكن يستهدف زعزعة استقرارانا ولن يسمح له جموع الشعب المصرى لتلك الفئة الضالة بتحقيق هذا الهدف .

وأضاف القصبى أن الدولة بقيادة السيسي تشعر بالمواطنين وكذلك وزارة التضامن ولذلك نسعى إلى محاولة الوصول إلى المواطن البسيط فى أى مكان؟

