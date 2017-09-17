برلماني: مصر انتقلت لمنطقة المواقف الواضحة للسياسة الخارجية

ياسمين فواز أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمح له بعرض التجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، ونجاح الدولة فيه…

ياسمين فواز

أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمح له بعرض التجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، ونجاح الدولة فيه في ظل المؤامرات التي تحاك ضد مصر من كل الجوانب، وكذلك تداعيات المنطقة فى ظل المقاطعة العربية لدولة الإرهاب قطر.

وأضاف الجاحر أن تحركات الدولة على المستوى الخارجى توضح أن مصر انتقلت من المنطقة الرمادية فى السياسات لمنطقة الوضوح والصراحة والموقف المعروف على مختلف القضايا.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن الرئيس والوفد المرافق له من المنتظر أن يتقابل مع كبرى الشركات العالمية فى الولايات المتحدة وكذلك مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين مما يسمح بتجديد الشراكة مع الشركات العاملة فى مصر مع ضخ استثمارات جديدة ومستثمرين جدد، بالإضافة لتوضيح رؤية مصر فى مختلف القضايا العالقة على المستوى العالمى.