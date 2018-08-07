برلماني: مستشفى دمنهور التعليمي لا يوجد بها دكتور

ياسمين فوازتقدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، بسؤال للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم وجود أطباء نهائيا بالمعهد الطبي القومي بدمنهور المستشفى الرئيسى، وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية، مناشدا رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لحل الأزمة، قائلا: الناس بتموت فى الشار

ياسمين فواز

تقدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، بسؤال للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم وجود أطباء نهائيا بالمعهد الطبي القومي بدمنهور المستشفى الرئيسى، وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية، مناشدا رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لحل الأزمة، قائلا: الناس بتموت فى الشارع ولا يوجد من يستجيب لها.

وأوضح عمارة في بيان صحفي له اليوم، أن أسرة مريض يدعى محمد زكريا، لجأت آليه اليوم يستغيثون به بسبب عدم وجود مدير المستشفى المذكورة أو مساعده أو حتى أي من الأطباء سواء المسئولين عن العناية المركزة أو وحدة الغسيل، وذلك عقب توجههم به للمستشفى أثر تعرضه لوعكة صحية، ولكن كانت المفاجأة عدم وجود أطباء نهائيا.

وأشار “نائب البحيرة”، الى أنه تواصل مع الدكتور محمد فوزى، من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بشأن عدم وجود أطباء بالمستشفى المذكورة ونتيجة ذلك تعرض حياة المرضى للخطر، وبالفعل على الفور تم تشكيل لجنة تضم كل القطاعات المعنية بالأمر، وذلك للوقوف على صحة كلامه واتضح للجنة صدق ما سبق وأن المستشفى عبارة عن مبنى خالي لا يوجد به سوى بعض أفراد من طاقم التمريض، والأجهزة الطبية فقط وغياب تام للأطباء.

واستطرد عضو مجلس النواب، سيتم رفع تقرير خاص بزيارة اللجنة للمستشفى اليوم وسوء المنظومة الطبية وغياب الأطباء أثناء مواعيد العمل الرسمية، لوزيرة الصحة صباح غدا لاتخاذ اللازم حيال هؤلاء، مؤكدا بقاءه فى المستشفى وأنه لن يغادر سوى بعد حضور المدير المسئول حتى ولو تطلب الأمر الانتظار حتى صباح غدا سيمكث فى المستشفى لحين حضوره وباقي طاقم العمل، مشددا على ضرورة محاسبة كل من ترك عمله وعرض حياة المرضى للخطر، قائلا: اللي مش قادر على منصب يقدم استقالته أحسن.