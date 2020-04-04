برلماني: مساندة مصر لإيطاليا رسالة للمجتمع الدولي بالتعاون لمواجهة كورونا

أكد الدكتور عبد الرحيم علي عضو البرلمان ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير، مقدمة من مصر إلى إيطاليا لمواجهة فيروس كورونا، بمثابة رسالة عاجلة للمجتمع الدولي للتعاون بين جميع دول العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال نائب البرلمان في تصريحات له اليوم ، إن هذا التكليف من الرئيس السيسى هو دليل على حرص مصر الكبير على مساندة إيطاليا فى ضوء العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين القاهرة وروما فى مختلف المجالات.

وأكد أن الدعم المصرى سيكون له أثاره الإيجابية فى تخفيف العبء عن دولة إيطاليا فى محنتها الحالية خاصة فى ظل النقص الحاد لديها فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات فى إيطاليا .

نائب في البرلمان يطالب دول العالم بالاهتمام بالبحث العلمي

وطالب عضو البرلمان المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته خاصة منظمة الأمم المتحدة الاطلاع بمسئولياته فى مواجهة وباء كورونا المستجد والإسراع فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للدول التى انتشر فيها فيروس كورونا مع اعطاء اولوية قصوى للأبحاث العلمية الهادفة إلى اكتشاف علاج للوقاية من فيروس كورونا .

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم السبت في بيان له، إنه في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وطبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.

وأضاف أن ذلك جاء في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، ما سيساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية، خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، لا سيما مع سرعة انتشار فيروس كورونا، وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا.

تأتي المساعدات انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.