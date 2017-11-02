برلماني : مدير التربية الخاصة يرفض توريد ماكينات برايل لطلاب طنطا

ياسمين فواز:تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بخصوص عدم توريد ماكينات "برايل" لطلاب معهد النور للمكفوفين بمدينة طنطا، محافظة الغربية.وصرح "فؤاد" بأنه

ياسمين فواز:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بخصوص عدم توريد ماكينات “برايل” لطلاب معهد النور للمكفوفين بمدينة طنطا، محافظة الغربية.

وصرح “فؤاد” بأنه قد ورد إليه العديد من الشكاوي من جانب عدد من الموظفين وأولياء أمور طلاب معهد النور للمكفوفين بمدينة طنطا محافظة الغربية، تتلخص في عدم توريد ماكينات خاصة بطريقة “برايل” منذ ما يقرب من 3 سنوات، والتي يعتمد عليها أبناؤنا المكفوفين طلاب المعهد اعتمادا كليا في دراستهم، نظرا لأنها السبيل الوحيد الذي يستطيعون من خلاله مواصلة العملية التعليمية.

وقال إنه أثناء تلك الفترة الطويلة قام عدد كبير من الموظفين بالمعهد، إلي جانب أولياء الأمور بإرسال العديد والعديد من المكاتبات المطالبة بتوريد تلك الماكينات إلي مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بطنطا، ولكنه لم يحرك ساكنا منذ ذلك الوقت وحتي تاريخه دون سبب أو مبرر وجيه.

وأشار إلي أن تلك المماطلة في عملية التوريد والضغط الكبير علي الماكينات القديمة الموجودة بالمعهد قد ترتب عليها تهالك معظم تلك الماكينات بشكل كبير، فضلا عن أنه قد وضع الطلاب في وضع حرج وصعب للغاية، خاصة مع اقتراب موعد اختبارات منتصف العام الدراسي.

وأضاف أن مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بطنطا، قد صرح من قبل في إحدي ورش العمل الصيفية بأن الميزانية الخاصة للعام الدراسي الحالي هي 5000000 جنيه، وهو الأمر الذي شجع المذكورين علي تجديد مطالبهم مرة أخري بتوريد الماكينات للمعهد، ولكن تمت مقابلة تلك المطالبات بالتجاهل كالمعتاد ودون إبداء أي سبب أو مبرر، وهو الأمر الذي دفع أولياء الأمور والموظفين بالمعهد إلي بحث إمكانية التواصل مع عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة بالدولة من أجل المساعدة في توفير تلك الماكينات قبل انتهاء النصف الأول من العام الدراسي الحالي، فهل من المعقول أو المقبول بأي شكل من الأشكال أن يقوم هذا القطاع من منظومة التعليم المصرية بـ “التبرعات”؟

وطالب بسرعة دراسة أبعاد وملابسات الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وفورية من أجل توفير تلك الماكينات في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسئول عن تدهور الحال بالمعهد المذكور إلي هذا الحد حتي لا تتكرر مثل تلك الوقائع مرة أخري، علي أن يحال طلب الإحاطة إلي لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس لمناقشته.