برلماني: محافظة القاهرة تعطل خطة إصلاح مستشفى العباسية

ياسمين فواز تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، بشأن الموافقات الخاصة بإنشاء مباني العيادات الخارجية التابعة…

ياسمين فواز

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، بشأن الموافقات الخاصة بإنشاء مباني العيادات الخارجية التابعة لمستشفى العباسية.

وتساءل فؤاد، في بيان اليوم الثلاثاء: “عما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية، فيما يتعلق برفض محافظة القاهرة منح موافقة لوزارة الصحة والسكان، من أجل إنشاء مباني العيادات الخارجية لمستشفى العباسية للصحة النفسية، والتي قد أمر بها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، من أجل إستيعاب الأعداد الكبيرة للمرضى مرتادي المستشفى”.

وقال فؤاد إن هذا من شأنه تعطيل العمل والتنفيذ في خطة الإصلاح والتطوير الشامل، التي تنتوي وزارة الصحة والسكان تنفيذها بالمستشفى خلال الفترة المقبلة.

وطالب بإتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل عملية الموافقات الإدارية الخاصة بتلك المباني، من أجل الإنتهاء منها في أقرب وقت ممكن، وذلك حتى يتمكن المرضى من التمتع بخدمة طبية ذات جودة أعلى وأفضل، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشته.