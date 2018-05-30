برلماني: محافظة البحيرة تدافع عن الفاسدين وتتهمنى بإهدار المال العام

ياسمين فوازاستنكر النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة عن دائرة مركز الدلنجات، تحرير محضر ضده من محافظة البحيرة المهندسة نادية عبده، يحمل رقم 18597، تتهمه فيه بإتلاف الممتلكات العامة للدولة، وإحالته للمحامى العام، متسائلا هل يتم محاسبة من يكشفون الفساد أم الفاسدين أنفسهم الذين أغرقوا

ياسمين فواز

استنكر النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة عن دائرة مركز الدلنجات، تحرير محضر ضده من محافظة البحيرة المهندسة نادية عبده، يحمل رقم 18597، تتهمه فيه بإتلاف الممتلكات العامة للدولة، وإحالته للمحامى العام، متسائلا هل يتم محاسبة من يكشفون الفساد أم الفاسدين أنفسهم الذين أغرقوا المحافظة بفسادهم.

وأوضح عمارة في بيان صحفي له اليوم، أن الواقعة تعود إلى فساد فى رصف أحد شوارع مدينة الدلنجات بالبحيرة بعدما أبلغه أحد المواطنين بحدوث كسور وشروخ فى الأسفلت، وحينما ذهب للوقوف على شكوى المواطنين، اتضح له الفساد وإهدار المال العام فى رصف الشارع وأن الأسفلت يتم نزعه باليد بسهولة بدون معاناة وهذا أمر يفوق الخيال.

وأشار عضو مجلس النواب بالبحيرة إلى أنه حينما ذهب للوقوف على هذا الأمر لم يكن بمفرده بل كان بصحبة لجنة من التفتيش والرقابة، والتى اتضح لها هذا الأمر جليا، متسائلا: أين اتلاف الممتلكات العامة إذا؟، ولو كانت التهمة كذلك لماذا لم تعترض لجنة التفتيش والرقابة التى كشف الكثير من الفساد بالمحافظة، مشددا على ضرورة عرض تقرير اللجنة على وزير التنمية المحلية للوقوف على ما جاء فيه.