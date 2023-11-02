برلماني: مجلس النواب أصدر 300 تشريع لصالح القطاع الخاص

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن القطاع الخاص أمل أي دولة ولديه الخبرة والكفاءة والإمكانات لتحقيق نجاحات كبيرة، فضلًا على بنية تشريعية يعمل عليها مجلس النواب، وتحديث القوانين والتشريعات التي تتيح الفرصة للقطاع الخاص لأن يتولي مهمته، وهناك نحو 300 تشريع جميعهم لصالح للقطاع الخاص بجانب دور الدولة الهام.

جاء ذلك خلال عقد السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مطولًا عبر الفيديوكونفرانس، مع مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج، في إطار جهود الوزارة في استعراض المستجدات، ضمن التسهيلات التي تقدمها الدولة، في سبيل تشجيع وجذب المستثمرين، خاصة المصريين منهم في الخارج، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية الهامة التي تطرحها الحكومة المصرية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لدعم الاقتصاد الوطني وفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المنوط به في عمليات التنمية.

وأضاف رجل الأعمال المصري هاني الصيرفي، أن الدولة يجب أن تستغل تلك الفترة في الاستعداد الجيد وتقديم عروض جاذبة للمستثمرين، مع نشرة دورية بما تطرحه الدولة المصرية من طروحات وتسهيلات ومحفزات للمستثمرين بالخارج.

وأعرب رجل الأعمال وائل حسن عن سير الأمور بشكل جيد، وستشهد الفترة القليلة المقبلة الإعلان عن إنشاء الشركة، كما شكرها على إعادة فتح مبادرة السيارات المصريين بالخارج.

وقالت وزيرة الهجرة إن دور الوزارة بعد الانتهاء من تأسيس شركة المصريين بالخارج سيكون الترويج لها خارجيًا لدعوة مزيد من المستثمرين للاستفادة مما تقدمه الشركة، حيث تعد وزارة الهجرة نفسها الداعم والمحفز الرئيس بكل قوة خلف أي عالم أو خبير أو مستثمر مصري بالخارج.

أشارت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إلى جهود الوزارة في تدريب وتأهيل الأيدي العاملة المصرية وفق أعلى المعايير الأوروبية، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، ويعد هذا منحى هام لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، فالأيدي العاملة المدربة عامل جذب ومطلب ضروري لأي مستثمر، وتسعى الوزارة لاستنساخ تلك التجربة الهامة مع شركاء جدد لإنشاء مراكز مماثلة للمركز المصري الألماني، مع دول إيطاليا وفنلندا وهولندا.

وأكد رجل الأعمال مكسيموس باهمان على أهمية وجود منصة تجمع فيها كل ما يتعلق بفرص وقوانين الاستثمار، وتحديثها بشكل دوري، حتى يتمكن أي مستثمر يريد الاستثمار في مصر من الوصول للمعلومات بسهولة ويسر.

ودعت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، المستثمرين المشاركين في الاجتماع للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم، المتمثل في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.