برلماني: ما سبب تعطل تدفق الاستثمار رغم صدور القانون؟

ياسمين فواز تساءل الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن السبب وراء تعطل تدفق الاستثمارات المباشرة في مصر حتي الآن رغم صدور قانون الإستثمار.، وفق بيان وأوضح البرلماني أن الأدوات الرقابية والتشريعية هي عين الشعب ويديه في إصدار التشريعات والرقابة علي الحكومة للعبور بالحالة الإقتص

ياسمين فواز

تساءل الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن السبب وراء تعطل تدفق الاستثمارات المباشرة في مصر حتي الآن رغم صدور قانون الإستثمار.، وفق بيان

وأوضح البرلماني أن الأدوات الرقابية والتشريعية هي عين الشعب ويديه في إصدار التشريعات والرقابة علي الحكومة للعبور بالحالة الإقتصادية الحالية إلى بر الأمان.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه فوجئ بتصريحات علي لسان السيدة مني ذوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار تتهم فيه عدد من الإجراءات البرلمانية التي تخص تقاعس الجهات الحكومية المختلفة عن التواجد داخل مركز خدمة المستثمرين وتصفها بأنها محاولات للهدم.

وعلق البرلماني في بيان له اليوم قائلا: “”إذا لم يكن لدينا أخطاء ونعترف بها، فما هو السبب وراء تعطل تدفق الإستثمارات المباشرة في مصر حتي الآن رغم صدور قانون الإستثمار؟”.

وأضاف “فؤاد” أن من الواضح أن السيدة مني ذوبع لا تعلم أن النواب لديهم واجب تشريعي ورقابي، ولا يجوز التهكم علي أي إجراء برلماني.

وتعجب “فؤاد” من تطوع “زوبع” بالرد إعلاميا علي طلبات إحاطة لم تكن معنية بها أو موجهه لوزارتها بالأساس.

وقال “فؤاد” إنه يتفهم رغبة “زوبع” في تجميل الصورة عن المركز وهو بالتأكيد مشروع هام ومبشر

وأضاف “لكن الأحرى بها بدل من أن تدلي بدلوها فيما لا يخصها أن تفكر في الإجراءات التي ستتخذها الهيئة ليكون لدينا إستثمار حقيقي بعد الأرقام المخيبة للآمال التي لم تتخطي حاجز ال8 مليارات دولار للإستثمارات المباشرة تلتهم منهم وزارة البترول نصف المبلغ كاملة بقيمة 4 مليارات نتيجة لسداد مصر مستحقات شركات البترول وليس نتيجة خطة تسويقية محددة”.

وتابع: “حينما تتحدث رئيس هيئة الاستثمار عن إستثمارات قيمتها 40 مليون دولار وكأنها حدث جلل، فهذا يبلور أنها لا تدرك حجم التحديات الحقيقية التي يتطلبها تحقيق رقم ال10 مليار دولار استثمارات”.

وأوضح “فؤاد” أن السيدة منى ذوبع تتحدث عن إدارة الإستثمار في مصر بشكل مثالي دون الإلتفات للإجراءات الإدارية المعقدة وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية التي تساعد في تفخيخ قانون الإستثمار الجديد وتحويله من تشريع جيد يجب إستغلاله الي قانون وضعي معطل.

وقال “فؤاد” إننا كنواب لن نسمح بالحديث عن مكتسيات واهية وإنجازات غير واقعية علي حساب بلدنا الحبيب مصر

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السيدة مني ذوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حول هذا البيان.

وأصدرت مصر مؤخرا قانونا جديدا للاستثمار بهدف المساعدة في تدفق الاستثمارات والحد من إي إجراءات روتينية تعطلها