برلماني : مؤسسات الدولة عازمة على إنهاء وجود الإرهابيين

قال جمال عباس، نائب حزب “المصريين الأحرار” عن دائرة أسيوط، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن إعلان القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة رفع حالة التأهب القصوى، لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الإستراتيجية في إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء ووسط وبمناطق أخري بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وداي النيل، جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، بالقضاء على الإرهاب في سيناء خلال 3 أشهر.

وأضاف “عباس” – في بيان له اليوم السبت – أن كل مؤسسات الدولة المصرية عازمة على إنهاء وجود الإرهابيين، مؤكدًا أن الإرهاب عدو غاشم لا يفرق بين طفل أو مسن أو بين مسلم أو قبطي، ويريد أن يهدم مصر كباقي الدول المحيطة بالمنطقة.

و أكد أن مهمة القضاء على العناصر الإرهابية بكل بقاع مصر عملية ليست بالهينة أو البسيطة، كما يعتقد البعض بل هناك مجهودات جبارة من قبل أجهزة الأمن تجاه محاربة الإرهاب، ولا يمكن الإفصاح عنها بكل تأكيد لحساسية موقفها.

