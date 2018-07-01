برلماني لوزير العدل: الشباب فاض بهم الكيل بسبب تأخر نتائج المسابقات

ياسمين فوازتوجه اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بسؤال لوزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، بشأن نتائج مسابقات الوزارة والتي تم الإعلان عنها منذ ثلاثة سنوات.وقال "الدويك" إنه تلقى مئات الشكاوى من مختلف أبناء محافظات الجمهورية، ينتقدون فيه تأ

ياسمين فواز

توجه اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بسؤال لوزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، بشأن نتائج مسابقات الوزارة والتي تم الإعلان عنها منذ ثلاثة سنوات.

وقال “الدويك” إنه تلقى مئات الشكاوى من مختلف أبناء محافظات الجمهورية، ينتقدون فيه تأخر وزارة العدل في إعلان نتائج المقبولين في مسابقات الشهر العقاري والطب الشرعي والمحاكم الابتدائية، على الرغم انتهائهم من جميع الاحتبارات اللازمة.

وأضاف أن هؤلاء الخريجيين تكبدت أسرهم الكثير في سبيل تعليمهم، وحرمت نفسها من الكثير من أجل أن يستكملوا تعليمهم، حتى بعد تخرجهم من كلياتهم ومنهم من حصل على ماجستير ودكتوراة، متابعًا: “هؤلاء الشباب فاض بهم الكيل ينتظرون لأكثر من ثلاثة سنوات ولكن دون جدوى”.

وطالب عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، وزارة العدل أن تحسم على وجه السرعة نتائج هذه المسابقات، وأن تكشف آخر ما توصلت إليه لهؤلاء الطلاب، الذين عقدوا آمالهم على هذه المسابقات في بناء مستقبلهم.