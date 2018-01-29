برلماني لوزير الصحة: متى سيتم افتتاح المبنى الملحق بمستشفى الهرم؟



المال – خاص

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بسؤال للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بخصوص الجدول الزمني الخاص بإفتتاح المبني الملحق بمستشفي الهرم.

وصرح “فؤاد” بأنه ورد إلي منظومة التواصل مع المواطنين العديد من التساؤلات والإستفسارات من جانب عدد كبير من المواطنين والعاملين بمستشفي الهرم حول الموعد النهائي الخاص بإفتتاح المبني الملحق بالمستشفي، ذلك المبني الذي سوف يترتب علي إفتتاحه رفع كفاءة وقدرة المستشفي الإستيعابية والفنية بشكل كبير.

وأشار إلي أن المبني المنتظر افتتاحه سيقوم بتوفير ما يقرب من 150 سريرا سيتم تخصيص ما يلزم منهم لتجهيز عدد 4 غرف رعاية مركزة، كما سيتم أيضا توفير ما يلزم منهم لتجهيز 4 غرف رعاية طفل والتي ستكون هي الأولي من نوعها بمستشفيات محافظة الجيزة.

وطالب بمعرفة سبب عدم افتتاح المبني الملحق بالمستشفي حتي الآن، والموعد النهائي المحدد لافتتاحه، علي أن يحال طلب الإحاطة الي لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته.