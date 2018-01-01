برلماني لوزير الخارجية: لماذا انسحبت مصر من اتفاقية للنظائر المشعة؟

ياسمين فوازتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بسؤال للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لوزير الخارجة سامح شكري ووزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد شاكر بخصوص إنسحاب مصر من إتفاقية مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية.وصرح "فؤاد" أن مصر وقعت عام 1963 إتفاقية مركز الشرق

ياسمين فواز

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بسؤال للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لوزير الخارجة سامح شكري ووزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد شاكر بخصوص إنسحاب مصر من إتفاقية مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية.

وصرح “فؤاد” أن مصر وقعت عام 1963 إتفاقية مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية وبموجب تلك الإتفاقية أنشأ مركز الشرق الأوسط الإقليمي بالقاهرة.

وأشار “فؤاد” الي أن المركز يقوم بإعداد الدراسات والأبحاث والتدريب في مجال تطبيقات وطرق إستخدام وتطوير النظائر المشعة ويعد ذلك عملا جللا ومحل تقدير وإهتمام، ولكن بتاريخ 22 أكتوبر 2017 صدر من وزارة الخارجية خطاب يفيد بانسحاب مصر من الإتفاقية وإخطار كافة الأطراف بذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب “فؤاد” بتوضيح أسباب قرار إنسحاب مصر من الإتفاقية؟ وإلى من ستئول أصول المركز وموظفيه العاملين به