برلماني: لماذا تصر الحكومة على خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار؟

أبدى النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اندهاشه من تمسك الحكومة بثبات سعر الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، قائلا إن المؤشرات الحالية تعكس ضرورة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وذلك لعدة أسباب علي رأسها الاحتياطي النقدي الذي مازال غير آمن، وبعثة صندوق النقد في مصر، وتقليص الواردات التي انخفضت بنسبة ٢٥% مما نتج عنه تقليل الضغط علي الدولار.

وأضاف، في تصريحاته لـ”المال”، أن المحافظة علي تحويلات المصريين في الخارج من خلال الجهاز المصرفي، و تشجيع زيادة الصادرات التي زادت بنسبة بسيطة لكنها في طريقها للزيادة، إلي جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي عند طرح أذون خزانة بالجنيه المصري مقابل تحويل عملتهم، مشيرا إلي أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي بعد الانتهاء من قانون الاستثمار الحالي، وتشجيع التصنيع المحلي من خلال قدرته علي التصدير وزيادة الحصيلة الجمركية نتيجة زيادة سعر الدولار الجمركي، إلي جانب زيادة حصيلة الضرائب العامة والقيمة المضافة نتيجة ارتفاع الأسعار.