برلماني: لجنة تقصي حقائق لبحث ضوابط إزالة المباني المخالفة بالإسكندرية

سلوى عثمان



قال النائب طارق السيد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة سيدي جابر بالإسكندرية ، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ناقشت اليوم طلب الإحاطة المقدم منه بشأن ضوابط إزالة المباني المخالفة والتي تتم حاليا في منطقة غرب محافظة الاسكندرية منطقة العامرية حي أول وثاني ، بحضور محافظ الإسكندرية، ونواب العامرية وأكثر من 20 نائبا بالبرلمان.





وفق بيان، أضاف نائب المصريين الأحرار: “طلبنا تطبيق الضوابط، و عدم إخراج المواطنين القائمين على أراضيهم المسجلة ولهَم سكن مستقر ومرافق مياه وكهرباء، والالتزام بالضوابط الصادرة من رئيس الوزراء منها عدم إخراج المواطنين المستقرة إقامتهم وعلى ملكيتهم المسجلة التي بها مرافق”.





وأوضح طارق السيد أن الاجتماع ناقش الإزالة وأنها تتم لأربعة حالات فقط هي” لو المباني مقامة على أرض دولة وغير مأهولة أو تهدد السلامة الإنشائية أو آيلة للسقوط” ، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة تقصي حقائق من نواب البرلمان لزيارة الإسكندرية للوقوف على هذا الأمر.

