برلماني: لا يوجد تأمين صحي في العالم يحمل المنتفعين تكلفة المستشفيات

مها أبوودن انتقد أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، نظام التمويل والاشتراكات الذى سيتبع بعد إقرار قانون التأمين الصحى المعروض حاليا على البرلمان، واصفا إياه بالنظام غير العادل. وقال العربى إن النظام يقضى بتحصيل اشتراكات بنسبة 6% من أصحاب الدخول الثابتة " الموظفين "، و4% كنسبة تغطية من

مها أبوودن

انتقد أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، نظام التمويل والاشتراكات الذى سيتبع بعد إقرار قانون التأمين الصحى المعروض حاليا على البرلمان، واصفا إياه بالنظام غير العادل.

وقال العربى إن النظام يقضى بتحصيل اشتراكات بنسبة 6% من أصحاب الدخول الثابتة ” الموظفين “، و4% كنسبة تغطية من صاحب العمل على جملة الرواتب السنوية، وهى اعباء اضافية تضاف على كاهل الموظفين واصحاب الاعمال، مما قد يهدد بتسريح العمالة.

” مشتفتش نظام تأمين صحى فى العالم كله بيدفع المشتركين تكلفة انشاء المشستشفيات ” قال العربى بحدة، مشيرا الى أن نظام التمويل يعتمد على استقطاع تلك النسب من الرواتب، مع وضع جدول زمنى لإدخال محافظات الجمهورية في المنظومة العلاجية تباعا، وهو ما يضع محافظة القاهرة على سبيل المثال فى المرحلة الخامسة، التى تسمح بتلقى العلاج بعد 15 عاما مثلا من استقطاع الاشتراكات.

ووفقا للعربى، فان عددا كبيرا من النواب اعترض على نظام تمويل الاشتراكات، وهو ما أجابت عنه الحكومة خلال مناقشة القانون فى لجنة الصحة، بأنه نظام تكافلى يأخذ من الاغنياء ليعطى الفقراء، لكن الحقيقة أن الكل سيدفع اشتراكات سواء كان من اصحاب الدخول الكبيرة أو الصغيرة، حتى المعاشات الذين تزيد رواتبهم على 1200 سيدفعون اشتراكات.