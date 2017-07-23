برلماني: لابد من وجود رد فعل لما يحدث للمسجد الأقصى

ياسمين فوازأكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، أن الاعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال على المسجد الأقصى وغلقه أمر لا يمكن السكوت عليه، مؤكدا ضرورة وجود رد فعل إسلامي وعربي قوي تجاه ما يحدث للمسجد الأقصى.وأوضح أبو زهاد في تصريحات له، اليوم الأحد، أن المسجد

ياسمين فواز

أكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، أن الاعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال على المسجد الأقصى وغلقه أمر لا يمكن السكوت عليه، مؤكدا ضرورة وجود رد فعل إسلامي وعربي قوي تجاه ما يحدث للمسجد الأقصى.

وأوضح أبو زهاد في تصريحات له، اليوم الأحد، أن المسجد الأقصى هو أُولى القبلتين، وهو المكان الذي أسرى إليه النبي الكريم، وهو قلب الصراع بين المسلمين واليهود منذ فجر التاريخ، مضيفا أن حلم اليهود هو هدم المسجد الأقصى لبناء هيكل سيدنا سليمان المزعوم.

وأضاف “نائب جهينة” أنه سيعمل من خلال مجلس النواب على تقديم شكاوى لكل المنظمات الدولية لفضح الممارسات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى الأسير، مطالبا بضرورة تكاتف جميع الجهات على المستوى الدبلوماسي والدولي والشعبي.

وأشار “أبو زهاد” إلى أن المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين مسألة عقيدة لا يمكن التنازل عنها والتفاوض عليها، مضيفا أن غلق المسجد الأقصى أمر لم يحدث منذ 50 عاما لذلك لابد من وجود رادع قوي لما حدث، مطالبا الرئيس السيسي بالتدخل شخصيا لإيقاف هذه المهذلة.