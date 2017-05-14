برلماني: قصر عمليات الدعامة على مستشفيات محددة يعرض المرضى للخطر

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة؛ بشأن قصر عمليات الدعامة على مستشفيات تأمين صحي محددة.

وقال فؤاد إنه قد صدر قرار للحد من المخالفات والتجاوزات والإهدار في العلاج، تسبب في قصر عمليات الدعامة الدوائية على مستشفيات محددة تابعة للتأمين الصحي، وتحديداً مستشفى 6 أكتوبر، مستشفى مدينة نصر، مما تسبب في وجود قوائم انتظار وصلت إلى 6 أشهر، مما يسبب ضرراً بالغاً على صحة المواطنين ويضاعف من حالتهم المرضية”.

وأضاف أن هذا الأمر يثير الدهشة، خاصة أنه يتم مواجهة الضعف الإداري والرقابي بقرار يؤتي بنتائجه السلبية على صحة المواطن المصري ويزيد من مرضه، وطالب فؤاد بإحالة الطلب إلى لجنة الصحة بالمجلس لدراسته.