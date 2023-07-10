برلماني: قانون دعم صندوق «قادرون باختلاف» يعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لذوي الهمم

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ، أن مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف ،يأتي حرصاً علي توفير الدعم والتمويل لصندوق قادرون باختلاف الذي إنشيء بموجب قانون صادر في 2020، مشيرة خلال الجلسة العامة أن القانون يعزز الحماية الإجتماعية والإقتصادية وغيرها من التحديات التي تواجه ذوي الهمم .



وأشارت ” نبيه” أن فئة ذوي الهمم عانت كثيراً ، ولكن تاتي الجمهورية الجدية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعطي قبلة الحياة لملايين من ذوي الهمم ، موجهة الشكر لكافة الجهات الداعمة للصندوق بمليار جنيها وهذا يعزز المشاركة المجتمعية لكافة مؤسسات الدولة



يهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.



ويأتي مشروع القانون استكمالًا للمسيرة التشريعية في ظل الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ظل ما أورده الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث يهدف إلى توفير الدعم الكافي لتمويل ” صندوق قادرون “باختلاف” المنشأ بموجب القانون رقم (200) لسنة 2020 بحسبانه المعنى بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من أجل السعي للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة