برلماني: قانون حماية المؤسسات من الجرائم الإلكترونية أمام البرلمان قريبًا

إيمان عوفنعى النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، شهداء مصر الذين راحوا ضحية الأعمال الإرهابية، وقال "خالص العزاء لأسر شهداء مصر والقوات المسلحة وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الجيش المصري الذى تحمل ولا زال يتحمل عبء الدفاع عن كافة مؤسس

إيمان عوف

نعى النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، شهداء مصر الذين راحوا ضحية الأعمال الإرهابية، وقال “خالص العزاء لأسر شهداء مصر والقوات المسلحة وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الجيش المصري الذى تحمل ولا زال يتحمل عبء الدفاع عن كافة مؤسسات الدولة وبقائها”.

وأكد “الطماوى” أن القوات المسلحة هى العمود الفقري لحماية البلاد، والجيش المصري مرتبط تاريخيا بالحماية والحفاظ منذ أحمس طارد الهكسوس وصولًا للعهد الحالي بقيادة الرئيس السيسي، كما أكد أن مجلس النواب لن يدخر جهدًا فى مشروعات القوانين التى تخدم الحفاظ على القوات المسلحة وجهاز الشرطة الوطنى، ولاسيما أن هناك 4 مشروعات قوانين تم تقديمهم خلال دور الانعقاد الأول لتغليظ العقوبات.

وأضاف أمين سر لجنة القيم بالبرلمان أن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة كمال عامر تقدمت بمشروع قانون لتعديل المادتين 179 و148 من قانون العقوبات للردع ودرء المخاطر، وأيضا مشروع قانون من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يهدف إلى نفس المسار، وأشار إلى أن النواب بلجنة الاتصالات تقدموا بمشروع قانون مكون من 36 مادة يتعلق بالجرائم الإلكترونية.

وتابع: “الحكومة رأت أن تشكل لجنة من وزارة العدل والاتصالات لتبدأ مراجعة المشروع الجاهز بشأن الجرائم الإلكترونية الذى كان مطروحا حينما كان المستشار محفوظ صابر وزيرا للعدل، ووضع الملاحظات عليه ليكون جاهزا ويرسل للمجلس”.

وألمح إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب بما يحفظ الأمن القومى مما تسعى إليه التنظيمات التى تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت.