برلماني: قانون تنظيم الاتصالات يحافظ علي الأمن القومي

قال النائب علاء عبدالنبي ، إن قانون تنظيم الاتصالات الذي وافق عليه مجلس النواب ، سيساهم في الحد من دخول الأجهزة التى تؤثر على الأمن القومى لاسيما انها تتسبب في أضرار كثيرة فى استخدامها بشأن الأفراد العاديين.

واكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، ان بعض الدراسات كشفت ان هناك بعض الأجهزة الإلكترونية تساهم فى ارتفاع درجات الحرارة، ومن ثم وجب أن يكون هناك مواصفات بيئية خاصة لهذه الأجهزة.

وطالب النائي علاء عبدالنبي الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات باتخاذ خطوات جادة لتقوية شبكة الانترنت فى ظل الجمهورية الجديدة لاسيما ان هناك العديد من المكالمات التى تنقطع فى منتصف المكالمة، والكثير من المدارس لا يوجد بها انترنت وهو ما يؤثر علي العملية التعليمية .

وأشاد بمشروع القانون الذي يهدف إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.