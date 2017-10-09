برلماني: قانون المسؤولية الطبية يحافظ على حياة المرضى

ياسمين فواز:صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أن مشروع قانون "المسؤلية الطبية" الذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة تأخر كثيرا ونحن في حاجة ماسة إلي هذا القانون لضمان حقوق المرضي، وكذلك وضع حد للتراخي والإهمال الذي تشهده المنظومة الصحية بمصر.وقال فؤاد أن مشروع القانون يمس العد

ياسمين فواز:

صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أن مشروع قانون “المسؤلية الطبية” الذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة تأخر كثيرا ونحن في حاجة ماسة إلي هذا القانون لضمان حقوق المرضي، وكذلك وضع حد للتراخي والإهمال الذي تشهده المنظومة الصحية بمصر.

وقال فؤاد أن مشروع القانون يمس العديد من الجوانب التي تهم حياة المرضي كعدم إنهاء حياه المريض حتي بناء علي طلب أولي أمره، وتنظيم عمليات استخدام التقنية الحديثة في المساعدة علي الإنجاب وزرع الأجنة، وتحريم عمليات الإجهاض إلا في حال المحافظة علي حياه الحامل، ويرسخ القانون لضرورة معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حال وجود خطأ طبي أو إهمال ناجم عن الجهل وعدم العناية والاهتمام اللازم بالمريض.

وأثني فؤاد علي تضمن مشروع القانون وجود رقابة علي مقدمي الخدمات الطبية وهي الجنة العليا للمسؤلية الطبية تكون مسؤلة عن تلقي الشكاوي والتحقيق مع مقدمي الخدمة والبت فيها وإيضاح وجود خطأ طبي من عدمه وبيان الأسباب المترتبة علي ذلك الخطأ.

وشدد علي سرعة وضرورة مناقشة مشروع القانون وإقراره لما سيحدثه من نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسيعالج الكثير من القصور الإهمال الذي تعاني منه المنظومة الصحية بمصر.