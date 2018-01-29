برلماني: قانون الإفلاس جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي

ياسمين فوازقال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون الإفلاس من القوانين الهامة التي تساهم في تهيئة المناخ الإستثماري، ولا يقل أهمية عن قانون الإستثمار حيث يعد من القوانين المكملة لقانون الإستثمار، بالإضافة الي أنه جزء من عملية الإصلاح الإقتصادي.وأكد "فؤاد" أن قانون ا

ياسمين فواز

قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون الإفلاس من القوانين الهامة التي تساهم في تهيئة المناخ الإستثماري، ولا يقل أهمية عن قانون الإستثمار حيث يعد من القوانين المكملة لقانون الإستثمار، بالإضافة الي أنه جزء من عملية الإصلاح الإقتصادي.

وأكد “فؤاد” أن قانون الصلح الواقي من الإفلاس سيساهم في رفع ثقة المستثمر الأجنبي في الإقتصاد المصري حيث أنه من القوانين التي يبحث عنها المسثمر قبل إتجاهه لضخ إستثمارات في أي بلد

وأوضح أن القانون يساهم بشكل كبير في رفع تقييم مصر في التقارير الإقتصادية الدولية كتقارير مؤشر التنافسية العالمي، وتقرير أداء أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي

وأضاف “فؤاد” أن القانون يضمن حقوق جميع المتعاملين في السوق وينظم العلاقة بين الدائن والمدين، ويعد مشجعا للمستثمرين دون الدخول في دائرة الخوف من التعرض لأي عقوبات أو أحكام جنائية ويضمن خروجا آمنا للمستثمر المتعثر.

