برلماني عن زيادة أسعار القطارات: الحكومة لم تراعِ الفقراء

ياسمين فوازتقدم النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة كوم أمبو، بمحافظة أسوان، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات. وأضاف درويش: محافظات الصعيد وعلي وجه الخصوص محافظة أسوان هي أكثر المحافظات تأثرًا بزيادة ا

ياسمين فواز



تقدم النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة كوم أمبو، بمحافظة أسوان، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات.

وأضاف درويش: محافظات الصعيد وعلي وجه الخصوص محافظة أسوان هي أكثر المحافظات تأثرًا بزيادة الأسعار، لبعد المسافة عن القاهرة.

وتابع درويش أنهم لم يراعوا الفقراء والغلابة فى القطار المميز، وهو قطار البسطاء، وكانت الزيادة من 28 جنيها إلى 70 جنيها، متسائلًا أين النظر للغلابة ومحدودي الدخل من أبناء الصعيد ومحافظة أسوان، وليس أمام الغلابة إلا هذا القطار.