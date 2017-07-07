برلماني عن حادث رفح الإرهابي : مصر تحارب الإرهاب منفردة

ياسمين فوازنعى جمال عباس، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة أسيوط، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الشعب المصري بكل طوائفه عن استشهاد 10 أبطال من رجال القوات المسلحة بأحد المقارّ الأمنية برفح، إثر هجوم خسيس غادر من العناصر التكفيرية الإرهابية بشمال سيناء.وقال عباس، في بيان له، إن مصر هي الدو

ياسمين فواز



نعى جمال عباس، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة أسيوط، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الشعب المصري بكل طوائفه عن استشهاد 10 أبطال من رجال القوات المسلحة بأحد المقارّ الأمنية برفح، إثر هجوم خسيس غادر من العناصر التكفيرية الإرهابية بشمال سيناء.





وقال عباس، في بيان له، إن مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي استطاعت الصمود في مواجهة الإرهاب، ولن ينال منها يومًا ما، مؤكدًا أن رجال الأمن من قوات الجيش والشرطة يتصدون لكل المُخططات التي تستهدف إراقة دماء المصريين ويضحّون بأنفسهم وأرواحهم الطاهرة للحفاظ على الوطن.