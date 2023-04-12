برلماني: «عليا الطلاق بنهرب من الفقراء».. وجبالي يطالب بحذفها من المضبطة

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء بحذف كلمة “عليا الطلاق” من مضبطة الجلسة ، كما دعا النائب رفعت شكيب عضو المجلس بضرورة الالتزام باللائحة الداخلية أثناء الحديث.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، اليوم الأربعاء أثناء مناقشة اتفاقيتين دوليتين بشأن مشروعات متعلقة بمترو الأنفاق.

وكان النائب رفعت شكيب قد تحدث أثناء الجلسة عن معاناة المواطنين بسبب الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار.

وقال النائب رفعت شكيب: “عليا الطلاق بقينا بنهرب من المواطنين الفقراء”، متابعا: “لازم رئيس مجلس الوزراء يجي يقولنا مصر رايحة على فين”، مشيرا إلى معاناة المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وشدد النائب على ضرورة حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى البرلمان، ليكشف خطة العمل المستقبلية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال النائب: “الألف جنيه مش بتعمل حاجة، كيلو اللحمة وصل في بعض المناطق لـ320 جنيه”، مشددا على ضرورة كشف الحكومة خطتها خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.