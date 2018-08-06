برلماني طالب بتدشين منظومة لحماية الأطفال من العمل بسن مبكر

سلوى عثمان طالب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وزارة التضامن بتدشين منظومة متكاملة لرعاية الأطفال صغار السن وحمايتهم اجتماعيا من الآثار السلبية للعمل المبكر، جاء ذلك تعليقا على واقعة القبض على أطفال التهريب ببورسعيد.وأوضح الكومي في تصريحات له، أن هذه المنظومة ي

سلوى عثمان

طالب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وزارة التضامن بتدشين منظومة متكاملة لرعاية الأطفال صغار السن وحمايتهم اجتماعيا من الآثار السلبية للعمل المبكر، جاء ذلك تعليقا على واقعة القبض على أطفال التهريب ببورسعيد.

وأوضح الكومي في تصريحات له، أن هذه المنظومة يجب أن تتكفل بالطفل اجتماعيا وتعليميا وصحيا منذ ولادته وحتى بلوغه الرشد، فضلا عن العمل على تأهيلهم لسوق العمل بتعليمهم المهارات الأساسية اللازمة، بما لا يضر بقوتهم الجسدية والنفسية، مؤكدا على أهمية تطبيق هذه الاستراتيجية خاصة في ظل معاناة الأطفال في العمل المبكر والهروب من التعليم.

وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أن الطفل نواة المجتمع الأساسية وأساس تقدمه فيما بعد، لذلك لابد من رعايته وتأهيله خاصة في بداية مراحل تكوينه، محذرا من خطورة تسرب الأطفال من التعليم وخروجهم للتسول والعمل الشاق، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل الجرائم والعنف.