برلماني: طالبنا بإذاعة جلسات مناقشة اتفاقية تيران وصنافير

قال عادل صلاح منصور عامر، النائب البرلمانى عن حزب مستقبل وطن بالقناطر الخيرية، إنه ومجموعة من النواب تقدموا بطلب للبرلمان لإذاعة جلسات مناقشة اتفاقية تيران وصنافير أمام الرأي العام المصري والعالمي، وهناك اتجاه لقبول ذلك الطلب.

وأضاف البرلمانى، أنه وفقاً لما رآه من وثائق وخرائط وما عرفه من تاريخ فإن جزيرتي تيران وصنافير مصرية.

وتابع: هناك ضرورة للمشاركة في جلسات مجلس النواب، والوقوف على كافة البراهين والأدلة التي ستقدمها الحكومة للتوصل إلى وجهة نظر نهائية في ذلك الشأن.