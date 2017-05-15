برلماني: شبهة مخالفة في الإدارة العامة للتعليم الزراعي بالجيزة

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم؛ بشأن تفرغ العاملين بالتعليم الزراعي بالجيزة.

وقال فؤاد إن هناك شبهة مخالفة للقواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، بالإدارة العامة للتعليم الزراعي، بمديرة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، والتي تتمثل في عدم تفرغ بعض العاملين وفقاً لقرارات تفرغهم، واشتراكهم في أعمال أخرى بشكل مخالف للتعليمات”.

وأضاف فؤاد، أن ذلك يتسبب في صرف مستحقات مالية مخالفة لقواعد الصرف، بسبب الجمع بين عملين بشكل مخالف، وطالب فؤاد بإحالة طلبه إلى لجنة التعليم بالمجلس لدراسته.