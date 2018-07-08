برلماني: سياسة وزير التموين ستحدث فارقًا بخدمات المواطنين

ياسمين فوازقال مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن السياسة التى يتبعها الدكتور على مصيلحى وزير التموين ستحدث فارقًا فى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين.وأشار إلى أن الوزير اتخذ مجموعة من القرارات المهمة خلال الفترة الماضية لتحسين الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين على رأسه

ياسمين فواز

قال مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن السياسة التى يتبعها الدكتور على مصيلحى وزير التموين ستحدث فارقًا فى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزير اتخذ مجموعة من القرارات المهمة خلال الفترة الماضية لتحسين الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين على رأسها قرار زيادة منافذ بيع الشركة القابضة للتغذية، وفتح فروع لها فى المحافظات، وكذلك فتح مكاتب التموين على فترتين لإتاحة فرصة أكبر فى توزيع الحصص التموينية.

وأوضح الكمار، أن تصريحات الوزير خلال لقائه مع وكلاء الوزارة لتحسين أداء مديرى مكاتب التموين، والتهديد بطرد أى مدير مكتب يلجأ للتزوير مؤشر على نية الوزارة لاتباع سياسة رقابية أكثر صرامة وهو المطلوب خاصة أن ملف التموين يمس محدودى الدخل بشكل مباشر وأى تهاون فيه يفتح الباب لاستشراء الفساد فى الجهات التابعة للوزارة.

وفى سياق متصل، قال: من المنتظر أن يتم إعلان ضواط وشروط إضافة المواليد الجدد، والتى نتمنى أن تحافظ على حقوق محدودي الدخل، وتضمن وصول الدعم لمستحقيه وليس زيادة عدد الأفراد الحاصلين على السلع التموينية دون حق.

وأكد أن سياسة وأداء الدكتور على مصيلحى تعطى مزيد من الأمل فيما يتعلق بملف تحويل الدعم التموينى بدعم نقدى، وإيجاد آلية مناسبة لذلك، وكذلك إعادة النظر فى ملف مستحقى الدعم دون الإضرار بأى من محدودى الدخل المستحقين فعليًا للدعم.

وتابع الكمار: “نحتاج أيضا لتوسيع سياسة فتح منافذ بيع للسلع الغذائية فى مختلف المحافظات، لأنها تعد سلاحًا قويا فى مواجهة أى محاولات للتجار لرفع أسعار المواد وتساعد على إحداث توازن حقيقى فى السوق لصالح المواطنين”.