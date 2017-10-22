برلماني: سفير تشيلي يتطلع لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع مصر

ياسمين فوازعقد النائب، طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لقاءً مع فرناندو زالاكيت- سفير تشيلي بالقاهرة، وفق بيان وخلال اللقاء، أكد زالاكيت أن حجم التعاون التجاري بين البلدين يبلغ خمسمائة مليون دولار فقط، معربا عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع مصر، آملا توقي

ياسمين فواز

عقد النائب، طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لقاءً مع فرناندو زالاكيت- سفير تشيلي بالقاهرة، وفق بيان

وخلال اللقاء، أكد زالاكيت أن حجم التعاون التجاري بين البلدين يبلغ خمسمائة مليون دولار فقط، معربا عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع مصر، آملا توقيع اتفاق تجارة حرة او انشاء مجلس تجاري بين البلدين

وقدم زالاكيت في بداية اللقاء تعازي بلاده لمصر حكومة وشعبا إثر الحادث الارهابي الذي تعرضت له مجموعة من رجال الشرطة المصرية بطريق الواحات الجمعة.

وأعرب زالاكيت عن سعادته لوجوده بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري.

وأكد على أن تشيلي تقدر الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر من أجل دعم مرشحة المكسيك جابريلا كويفاس بارون رئيسة لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان المكسيك الأمر الذي أدى إلى فوزها بمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

كما هنأ زالاكيت مصر على نجاح مساعيها في إتمام المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس.

وتطرق زالاكيت إلى رغبة بلاده في سرعة تشكيل الجانب المصري لجمعية الصداقة البرلمانية بين برلماني البلدين علي غرار نظيرتها بالبرلمان التشيلي، الأمر الذي يعد خطوة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم بأثره والذي اقتصر دوره -خاصة دول الشمال-على إصدار قرارات شجب وادانة دون تقديم مشاركة أو دعم حقيقي لمصر في تلك الحرب.

ونوه إلى أن استقرار مصر يصب في مصلحة دول أوروبا حيث تعتبر مصر بوابة لها، مضيفا “مصر تطلب من دول العالم الصديقة تقديم الدعم لمصر في هذه الحرب”.

وأضاف طارق رضوان أن “مصر بجانب حربها على الإرهاب تخوض حربا أخرى لتطوير بنيتها التحتية لتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء للكثير من المناطق المحرومة منها ، ولكن العالم لا يتحدث إلا عن حرية الرأي والتعبير”.

وأكد أن مصر لا تقبل أن تفرض عليها دول الشمال قائمة معدة سلفا وأن هذا النهج لن ينجح.

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