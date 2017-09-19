برلماني: زيارة وفد حقوق إنسان المجلس يضمن حقوق المساجين

ياسمين فواز رحب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية، بالوفد البرلماني من لجنة حقوق الإنسان، أثناء تواجده بقسم شرطة العمرانية، كأول زيارة ميدانية له، وفق ما حددته لجنة حقوق الإنسان بالمجلس بالقيام بعدد من الزيارات إلى السجون والأقسام ودور الأيتام خلال الإجازة البرلمانية، ويض

ياسمين فواز

رحب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية، بالوفد البرلماني من لجنة حقوق الإنسان، أثناء تواجده بقسم شرطة العمرانية، كأول زيارة ميدانية له، وفق ما حددته لجنة حقوق الإنسان بالمجلس بالقيام بعدد من الزيارات إلى السجون والأقسام ودور الأيتام خلال الإجازة البرلمانية، ويضم الوفد البرلماني النائبة مارجريت عازر، والنائبة منال ماهر، والنائب أبو بكر غريب، والنائب أحمد يوسف، والنائب صبحي الدالي، والنائبة هيام حلاوة.

وقال فؤاد إن تلك الزيارات على قدر كبير من الأهمية، حيث إنها تعكس اهتمام اللجنة بحقوق الإنسان ومنع أي انتهاكات تخالف القيم والمواثيق الدولية، ومراقبة الواقع الفعلي لما يدور داخل تلك المؤسسات من سجون وأقسام ودور أيتام، ونقل الوضع بشكل مباشر ممن هم متواجدون في تلك الأماكن لضمان حقوقهم، والتأكد من أن تلك المؤسسات تتبع القوانين في أسلوب إدارتها، وعلى قدر من الانضباط وفق ما هو مخطط أن يتم العمل على أساسه، خاصة أن غياب الرقابة على مثل تلك المؤسسات ليست في الصالح العام للدولة ككل لما لها من ظروف خاصة، وتستوجب التعامل معها بأساليب مختلفة مع ضمان احترام حقوقهم.

وأثنى فؤاد على جهود لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد الذي لا يدخر جهدا في المراقبة المستمرة، وحرصه على منع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة أن تلك الزيارات تعد استكمالاً لما بدأته اللجنة في دور الانعقاد الثاني بعد عدد من الزيارات لبعض الأقسام ودور الأيتام.