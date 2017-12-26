برلماني: زيارة شكرى لإثيوبيا في توقيت هام للدبلوماسية الناعمة

ياسمين فواز أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن زيارة الوزير سامح شكري، وزير الخارجية المصرى، لأثيوبيا، تأتى فى توقيت هام فى ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث تعبر الزيارة عن رؤية خاصة للقيادة السياسية، بالسير…

ياسمين فواز

أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن زيارة الوزير سامح شكري، وزير الخارجية المصرى، لأثيوبيا، تأتى فى توقيت هام فى ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث تعبر الزيارة عن رؤية خاصة للقيادة السياسية، بالسير وفقا لطرق وأساليب الدبلوماسية الناعمة، التى تحفظ حق مصر من جهة ، وتقدر مصالح الشعوب الأخرى من جهة أخرى.

وأضاف الجاحر، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن حديث الوزير سامح شكري، الذى أشار فيه إلى حساسية أمن مصر المائي وأنه لا يمكن الاعتماد على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط، يؤكد أن مصر منتبهة للغاية لكل ما يدور فى الكواليس، وتعي تماما كيفية التحرك وخطواته ومتى يتم التصعيد أو الشكر والتقدير، فلكل مقام مقال.

وأوضح أن مصر لا تترك الأمور فى ظاهرها، بل هى تدقق فى كل التفاصيل وكل التطورات، لذلك فمن المتوقع أن يتم التوافق حول سد النهضة، وستنتصر رؤية مصر فى التفاهم والمشاركة بين الأشقاء، فنحن فى النهاية نسعى للصالح العام للجميع.



وناقش سامح شكري وزير الخارجية في إثيوبيا اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا المتعلقة بسد النهضة لاسيما في ضوء تعثر المفاوضات مؤخرا.