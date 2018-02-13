برلماني: زيارة تيلرسون ستنعكس دعم العالم لمصر في مكافحة الإرهاب

ياسمين فواز: قال عصام فاروق، عضو لجنة حقوق الإنسان ونائب دائرة مصر القديمة، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون ستنعكس بشكل كبير على موقف المجتمع الدولى من دعم مصر فى ملف مكافحة الإرهاب. وأضاف أن تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية…

ياسمين فواز:

قال عصام فاروق، عضو لجنة حقوق الإنسان ونائب دائرة مصر القديمة، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون ستنعكس بشكل كبير على موقف المجتمع الدولى من دعم مصر فى ملف مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بتقديم الدعم لمصر فى حربها ضد الجماعات الإرهابية فى هذا الوقت تحديدًا الذي يشهد أكبر عملية للجيش المصرى فى سيناء، خطوة جيدة لإدراك المجتمع الدولى للدور الذى تلعبه مصر فى مكافحة الإرهاب.



وأشار إلى أن اعتراف أكبر دولة فى العالم بالجهد الذى تبذله مصر فى مواجهة الجماعات الإرهابية يعزز ويثبت نجاح القيادة السياسية المصرية فى مكافحة الإرهاب.

وأوضح أنه من المنتظر أن يكون لهذه الزيارة مردود إيجابى فى دفع عملية السلام فى القضية الفلسطينية خاصة مع توصية الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزير الخارجية الأمريكى لبذل المزيد من الجهد فى دفع عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى ، وتأكيده على موقف مصر تجاه الحل الشاملوالعادل للقضية الفلسطينية .