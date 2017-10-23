برلماني: زيارة السيسي لفرنسا ذات أهمية خاصة

ياسمين فوازقال اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي بعد تولي " إيمانويل ماكرون" مقاليد الحكم في فرنسا. وبدأ الرئيس السيسي اليوم الاثنين، زيارته لفرنسا التي تستغرق عدة أيام. وفي تصريحات

ياسمين فواز

قال اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي بعد تولي ” إيمانويل ماكرون” مقاليد الحكم في فرنسا.

وبدأ الرئيس السيسي اليوم الاثنين، زيارته لفرنسا التي تستغرق عدة أيام.

وفي تصريحات له اليوم الاثنين، أشار إلى أن فرنسا من الدول المحورية فى العالم ولها ثقلها فى الملفات الإقليمية مثل الملفين السورى والليبى.

وأضاف الجاحر أن لقاء الرئيس السيسي بماكرون ستحمل عددًا من الملفات المهمة التي ستطرح على طاولة الحوار، وأبرزها ملفي الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، بالاضافة لبحث فرص زيادة التعاون الإقتصادى

وأشار إلى أن تلك الزيارة سيكون لها مردود إيجابي كبير خاصة في ظل هذا التعاون الملموس بين مصر وفرنسا على المستوى العسكري بالإضافة إلى مناقشة الملفات الخاصة بالصراعات في الدول العربية وأبرزها سوريا وليبيا.